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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda ikametgâhında uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Jayston Quanit Tabore dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ekim 2022 Salı 11:54
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda ikametgâhında uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Jayston Quanit Tabore dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Mehmet Şener, olguları aktardı. Polis, 07.10.2022 tarihinde Hamitköy’de, Jayston Quanit Tabore’nin (E-34) kalmakta olduğu ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeleri aranan bir şahıs aracılığı ile 27 gram olarak aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis,  zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi, aranan şahıs ve emareler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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