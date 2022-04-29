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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan 2 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

29 Nisan 2022 Cuma 18:37
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan 2 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kader Artan olguları aktardı.

Artan, 25.04.2022 tarihinde, Girne’de, A.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi S.Z.(E-29) isimli şahıstan 3 bin lira karşılığında aldığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis memuru Artan, S.Z.’nin de tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 20 Nisan’da taksisine binen ismini bilmediği bir şahıstan aldığını ve  A.Ç.’ye verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlı S.Z.’nin A.Ç.’nin isteği üzerine uyuşturucu temin ettiğini söylediğini de belirtti. Uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu ifade eden Kader Artan 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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