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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 19:33
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan Sabri Borucu bugün mahkemeye çıkarıldı.  Daha önce tutuklanan Henis Turgut ise suçla bağlantısı görülmediğinden mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mert Gültuna, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün 11.04.2022 tarihinde zanlı Sabri Borucu’nun tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine aynı gün zanlının, Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 27 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Gültuna Borucu’nun ifadesinde metamfetamin türü uyuşturucuyu 30 gram olarak bin 500 euroya Güney Kıbrıs’tan aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, zanlının cep telefonunda DATA incelemesi yapılacağını ifade ederek, 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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