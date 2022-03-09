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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Girne'de hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yapılan ev aramasında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ali Yemenici bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Mart 2022 Çarşamba 18:49
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne'de hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yapılan ev aramasında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ali Yemenici bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 4 Mart 2022 tarihinde 20:00-20:40 saatleri arasında Girne’de zanlı Ali YEMENİCİ’nin  ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda gerçekleştirilen aramada, ikametgahın salon kısmında bulunan orta sehpa üzerinde beyaz naylona sarılı yaklaşık 5 gr. Ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile, yine sehpa üzerine siyah renkli metal öğütücü içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis zanlı Yemenici'nin suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü belirtti. soruşturmanın devam ettiğini, zanlının tasarrufunda bulunan maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak henüz sonuçların gelmediğini ifade eden polis,  zanlının soruşturma amaçlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yemenici
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