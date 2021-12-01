Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Yüzlerce genci zehirlemek için satışa hazırlanan yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerindeki uyuşturucuların “Bataklık” operasyonu kapsamında yakalanmasının ardından tutuklanan Sudem Önsal, Yasemin Girgin Esentürk, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım, İbrahim Özyüksel, Mustafa Kavaz, Mehmet Sambar, Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan sarı renk hapları 2021 Kasım ayı içerisinde, pembe renk hapları ise 25-26.11.2021 tarihlerinde Gönyeli'de Sudem Önsal'dan aldığı ve birçok kişiye satarak 2500 TL kazanç sağladığı 2000 TL'sini ise Sudem Önsal'a verdiği geri kalanını ise harcadığının öğrenildiğini anlattı. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak yapılan araştırma ve soruşturmalarda Eylül 2021-27.11.2021 tarihlerinde İbrahim Özyüksel'in Lefkoşa'da almış olduğu 285 gram ağırlığındaki eroin türü uyuşturucu maddelere karşılık Kaan Taşken Önsal'ın alması için annesi Yasemin Girgin Esentürk'ün bankadaki hesabına 6 bin TL yatırdığını, zanlı İrfan Hasret'in birçok kez para yatırdığının öğrenildiğini belirtti. Polis, aynı gün saat 18:00'de zanlı İrfan Hasret’in, Yeşilyurt adresindeki ikametgahında tespit edilerek mahkemede emri gereği tutuklandığını ve 18:05-18:45 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.
Polis, Sudem Önsal, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Mehmet Sambar ve Berat Görkem Yıldırım’ın gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, yaklaşık 2 milyon TL’nin üzerinde olan uyuşturucularla ilgili aranan üç kişi, incelenecek ATM güvenlik kamerası kayıtları, incelenecek telefon kayıtları olduğundan zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Mehmet Sambar’ın avukatının haricinde diğer zanlıların avukatları tutukluluk talebine itiraz etmedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın ciddiyetine bulgu yapıp, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına ayrıca zanlı Murat Yıldırım ve Mehmet Sambar’ın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.