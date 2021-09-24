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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lapta’da gerçekleştirilen ‘Dolunay’ operasyonunda ele geçirilen 25 gram Skunk cinsi ekili 25 kök Hint keneviriyle ilgili tutuklanan da Oktay Özderya ile Mehmet Demirel bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 19:56
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da gerçekleştirilen ‘Dolunay’ operasyonunda ele geçirilen 25 gram Skunk cinsi ekili 25 kök Hint keneviriyle ilgili tutuklanan da Oktay Özderya ile Mehmet Demirel bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, mahkemede meseleyi aktardı. Yanaroğlu, 20 Eylül 2021 tarihinde alınan bilgide Lapta’da, Aytoro Mevkiinde su depolarının bulunduğu alt kısımdaki dere yatağında boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök Hint keneviri (Skunk) bitkisi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polisi aynı gün bölgeye giderek, Dolunay operasyonu başlattıklarını söyledi. Polis, pusuda bekledikleri esnada saat 23.00 sıralarında zanlıların su depolarının yanına geldiğini, bitkileri sulamak için su açtıklarını açıkladı.

Yanaroğlu, zanlıların bir saat boyunca bitkileri suladıktan sonra Oktay Özderya’nın aşağı inip bitkilerin yanına kontrole geldiği esnada yakalandığını ifade etti.

Mehmet Demirel’in de su depolarının yanındayken yakalandığını belirten Yanaroğlu, zanlı Demirel’in Özderya ile birlikte bitkileri yetiştirdiklerini söylediğini, ikametgâhında kurutulmak üzere ayırdığı 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu polise telim ettiğini açıkladı.

Polis memuru Yanaroğlu, her iki zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını, bölgedeki araştırmaların sürdüğünü, ayrıca uyuşturucu maddeyle ilgili analiz sonucunun beklendiğini ifade etti Polis,  zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün  daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oktay ÖzderyaMehmet DemirelUyuşturucu
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