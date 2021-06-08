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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

08 Haziran 2021 Salı 18:12
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
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Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk

04.06.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir sokak üzerinde park halindeki araç içerisinde şüpheli olarak görülen ve araç içerisinde yapılan aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gr ağırlığında madde bulunan Hasan Yalınayak, İsmet Yapıcı ve Sadık Can tutuklanarak bulunan maddelere emare olarak el konulmuştu.

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Zanlılar 05.06.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

3 günlük tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 08.06.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak emarelerle ilgili beklenen uzman raporunun henüz polisin eline ulaşmaması nedeniyle tutukluluk süreleri altışar gün daha uzatıldı.

Narkotik polisinin mesele ile ilgili tahkikatı devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Yalınayakİsmet YapıcıSadık CanUyuşturucu
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