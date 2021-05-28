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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa’da meydana gelen Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nazım Bilaloğlu bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:34
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nazım Bilaloğlu bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  26.05.2021 tarihinde saat 22.15 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Vedat Kaner Sokak Ortaköy Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda Lefkoşa’da sakin Zanlı Nazım Bilaloğlu’nun kullanımında bulunan MS 778 plakalı BMW marka salon aracı ile polislerden kaçmaya çalıştığı esnada Şht. Altay Kamil Sokak yol içerisinde polis aracına hafif şekilde çarpmasına müteakip konu araçta etkisizi hale getirip tutukladıklarını anlattı. Polis, akabinde zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına ve içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş bir Amerikan doları ile yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk porselen tabak, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet beyaz renk naylon parçası ile iki adet beyaz renk kâğıt parçası, beyaz renk peçeteye sarılı yaklaşık 50 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal boru bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini alınan emarelerin tahlile gönderildiğini ve neticesinin beklendiğini ayrıca ifadesinin teyit ve tekzibinin sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nazım BilaloğluUyuşturucu
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