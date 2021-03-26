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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Gezer bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Mart 2021 Cuma 17:40
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Gezer bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurunda bulunan zanlı Ali Gezer'in 24 Mart 2021 tarihinde, 18:55-19:30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Kaymaklı- Lefkoşa’da ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda evde çaydanlık içerisinde gizlenmiş 33 paket halinde küçük naylon içerisinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet beyaz renk naylon parçaları bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve söz kokusu maddeleri 21 Mart tarihinde 6 bin TL karşılığında 18 gram olarak aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.  Polis memuru Sevinç ayrıca zanlının konu maddeleri müşteri bulması durumunda paket balı 250 TL karşılığı satacağı itirafında da bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, ele geçirilen maddenin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, aranan bir şahıs olduğunu, tespit edilmesi halinde yeni emarelere ulaşabileceklerini belirterek, zanlının serbest kalması halinde aranan şahsa ve emarelere etki edebileceğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali GezerUyuşturucu
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