banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa’da meydana gelen Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından tutuklanan zanlı Metin Ulukurt ve meseleyle bağlantısı bulunan Süleyman Bulut bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mart 2021 Cuma 19:19
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
banner337
banner391

Lefkoşa’da meydana gelen Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından tutuklanan zanlı Metin Ulukurt ve meseleyle bağlantısı bulunan Süleyman Bulut bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Ramiz, zanlı Metin Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" Suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Ramiz, zanlının 10 Mart 2021 tarihinde,  saat 11.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yiğitler Burcu Parkı içerisine, Güney Kıbrıs'tan bir askeri personel tarafından atılan paketi cebine koyduğu sırada görüldüğünü belirterek, meseleyle ilgili PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bilgi geldiğini kaydetti. Zanlının gelen bilgi üzerinde Lefkoşa'da tespit edildiğini dile getiren Ramiz, zanlının cebindeki pakette yaklaşık 30 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ifade etti. Ramiz, zanlının gönüllü ifade verdiğine işaret ederek, söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs' tan Yiğitler Burcu kısmından bir şahsın KKTC'ye attığını itiraf ettiğini vurguladı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Ulukurt’un zanlı Süleyman Bulut ile anlaşarak uyuşturucu ithal etmeye çalıştığının öğrenildiğini dile getirerek, zanlı uyuşturucu maddeyi atan şahsı zanlı Bulut’un tanıdığının ve zanlı Ulukurt’un İngilizce konuşarak uyuşturucu ithal etmek anlaşma sağladığının, maddeleri alan zanlı Ulukurt’un bu maddeleri zanlı Bulut’a vereceğinin belirlendiğini vurguladı. Soruşturmanın yeni devam ettiğine, maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı'na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğüne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesine gönderildiğine ve sonuçlarının beklendiğine işaret eden Ramiz, alınması gereken başka ifadelerin de söz konusu olduğunu vurguladı. Ramiz, zanlıların serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceği üzerinde durarak, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Metin UlukurtSüleyman BulutUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargılamayı cezaevinde bekleyecekler
Yargılamayı cezaevinde bekleyecekler
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak
Tasarrufunda 190 gr 220 ml hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu
Tasarrufunda 190 gr 220 ml hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu
14’ü benzeri olmak üzere 34 sabıkası olan şahıs tutuklu yargılanacak
14’ü benzeri olmak üzere 34 sabıkası olan şahıs tutuklu yargılanacak
29’u benzeri 32 sabıka kaydı mevcut
29’u benzeri 32 sabıka kaydı mevcut
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
8 ay hapis yatacak
8 ay hapis yatacak
20 ay hapis yatacak
20 ay hapis yatacak
Cebinden 30 gram uyuşturucu çıktı
Cebinden 30 gram uyuşturucu çıktı
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim