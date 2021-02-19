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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Girne’de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde kokain, Hint Keneviri, Metamfetamin ve Sentetik Cannabinoid Alma, Verme ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Joshua Ovie Company, Muhittin Orçun Sazağan, Murat Korkut ve Sefer Üçüncü’nün PCR test sonuçları çıkmadığından mahkemeye getirilmeyerek gıyaplarında tutukluluk emri alındı.

19 Şubat 2021 Cuma 16:38
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde kokain, Hint Keneviri, Metamfetamin ve Sentetik Cannabinoid Alma, Verme ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Joshua Ovie Company, Muhittin Orçun Sazağan, Murat Korkut ve Sefer Üçüncü’nün PCR test sonuçları çıkmadığından mahkemeye getirilmeyerek gıyaplarında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna 17 Şubat 2021 tarihin de, saat 15.00 raddelerinde, Karaoğlanoğlun’da zanlı Joshua Ovie Company tasarrufunda bulundurduğu 1 adet şeffaf ağız kısmı çıt-çıtlı naylon içerisindeki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atarak kaçmaya çalıştığı bir esnada, görevli Narkotik polisleri tarafından yakalandığını belirtti. Polis bilahare, zanlının üstünde yapılan aramada 3 ayrı çıt-çıtlı naylon içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri ve zanlının yere atmış olduğu yaklaşık 20 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, akabinde, mahkeme emri ile 15:30-16:00 saatleri arasında zanlının kalmakta olduğu Karaoğlanoğlu-Girne'deki ikametgahında mahkeme emri ile zanlının huzurunda yapılan aramada üzerinde yazılar bulunan beyaz renk naylon içerisinde 3 ayrı ağzı çıt-çıtlı naylon içerisinde yaklaşık 90 gram ağırlığında Hintkeneviri ve 1 adet siyah renk markasız üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak Zanlı Company’den yapılan soruşturma ve temin edilen Gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri; 16 Şubat 2021 Tarihinde Girne’de zanlı-2 Muhittin Orçun SAZAĞAN’dan 8000 TL ve 1000 Euro karşılığında 126 gram olarak aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis ayni gün mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Sazağan ve Korkut’un EJ 042 plakalı araç ile Girne’de tespit edilip üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada; EJ 042 plakalı aracın sağ ön şoför koltuğu altında beyaz renk naylon içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmış, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlı Murat Korkut’un Girne adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada ikametgâhın salon kısmında sehpa üzerinde naylon poşet içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, yine aynı yerde kül tablası içerisinde ucu yanık içerisinde Uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış sarma sigara, yine yatak odasında traş takımı kutusu içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlı Sazağan’ın Girne’deki adresindeki ikametgahı mahkeme emri ile yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında Gaz ocağı fırını içerisinde, dıştan beyaz renk, içten renkli naylon içerisinde; 10 adet ayrı beyaz naylon içerisinde, yaklaşık 10 gram ağırlığında Kokain ve aynı yerde beyaz renk naylon içerisinde 10 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Gültuna ayrıca zanlı Joshua Ovie Company’nin tasarrufunda 10.000 TL, 50 sterlin, 150 Euro, 200 ABD Doları bulunduğunu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanıldığını ve emare yapıldığını söyledi. Polis yine mesele ile ilgili olarak zanlı Muhittin Orçun SAZAĞAN’ın da tasarrufunda, 600 ABD doları, 1600 TL üzerinde ve 16230 TL ikametgahında uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Mert Gültuna mesele ile ilgili olarak Zanlı Muhittin Orçun SAZAĞAN’dan yapılan soruşturma neticesinde tasarrufunda bulunan Kokain türü uyuşturucu maddeyi 16 Şubat 2021 tarihinde 8000 TL karşılığında Zanlı-4 Sefer Üçüncü’den aldığını belirtmesi üzerine Üçüncü’nün de tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğinib u bağlamda tahkikatın selameti açısından zanlılar Joshua Ovie Company, Muhittin Orçun Sazağan ve Murat Korkut’un 7 gün zanlı Sefer Üçüncü’nün 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlılar Joshua Ovie Company, Muhittin Orçun Sazağan ve Murat Korkut’un 7 gün zanlı Sefer Üçüncü’nün 3 gün soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Joshua Ovie CompanyMuhittin Orçun SazağanMurat KorkutSefer ÜÇÜNCÜ
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