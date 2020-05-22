banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102836
ALTIN
379.779
DOLAR
6.8010
STERLİN
8.2953
EURO
7.4154
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Karşıyaka da narkotik ekiplerinin tespit ettiği uyuşturucu serasına dönüştürülen ev ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mahmud Mustafa ve Salih Aygın bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:04
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
banner337
banner345

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Karşıyaka da narkotik ekiplerinin tespit ettiği uyuşturucu serasına dönüştürülen ev ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mahmud Mustafa ve Salih Aygın bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 15 Mayıs 2020 tarihinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Şehit Şerif Rahmi Sokak Karşıyaka - Girne adresinde sakin Mahmud Mustafa’nın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu eşofmanın sağ cebinde beyaz renk naylon parçası içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine ayni cebinde küçük beyaz renk kapaklı kutu içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlı Mustafa’nın kalmakta olduğu ikametgâhta 21.00-22.30 saatleri arasında Mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; ikametgâhın giriş kısmında soldan birinci oda içerisinde 107 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 5-10 cm arasında değişen 107 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın soldan ikinci odası içerisinde 28 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 10-90 cm arasında değişen 28 kök Hint Keneviri olduğuna inanılan bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın giriş kısmındaki karşı oda içerisinde ise 27 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili ve 7 adet de tohum çimlendirmede kullanılan keçe içerisinde boyları 5-10 cm arasında değişen toplam 34 kök Hint Keneviri olduğuna inanılan bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca ikametgâh içerisinde bulunan muhtelif naylon poşetler içerisindeki yaklaşık yarım kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki yaprakları, bir adet hassas terazi ve bitkilerin ziraatında kullanılan muhtelif araç gereç ve gübre mahkemeye aktardı. Polis zanlı Mustafa’ya ait yatak odasında bulunan dolap çekmecesi içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis zanlının sorgulanmasının ardından meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Salih Aygın’ın da tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis ayrıca zanlının ikametgâhında kreatin kutusu içerisinde 360 gram ağırlığında benzocaine  isimli madde bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti. Polis memuru Ahmet Bayram mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ayrıca emare alınan telefonların incelenmesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 22.05.2020 14:11
Anahtar Kelimeler:
Mahmud MustafaSalih AygınUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak kumar oynadılar
Kaçak kumar oynadılar
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sadrazam 5 gün daha tutuklu kalacak
Sadrazam 5 gün daha tutuklu kalacak
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu kalacak
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ulukışla’da yangın
Ulukışla’da yangın
Uyuşturucu zanlıları 1 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 1 gün tutuklu kalacak
Altınöz tutuksuz yargılanacak
Altınöz tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim