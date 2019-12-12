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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

12 Aralık 2019 Perşembe 14:42
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin alınan ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu iddia edilen zanlı Alamerbaraa Macharka tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, huzurda bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin 7 Aralık tarihinde saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kalmakta olduğu ikametgâhında yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Cemal Ramiz, ayrıca zanlı Ali’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suçortağı olduğuna inanılan zanlı Alamerbaraa Macharka’nın tutuklandığını söyledi.

Polis, henüz tamamlanmadığını emare alınan maddelerin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.12.2019 17:04
Anahtar Kelimeler:
Alamerbaraa MacharkaAbdelaziz Yahia Saad Mohammed AliUyuşturucu
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