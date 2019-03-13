Uyuşturucu sattığı ileri sürülüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da az miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan Kadir Kıvanç’ın uyuşturucu aldığı belirlenen Oğuzhan Çilo, kız arkadaşı Merve Gülertaş ile birlikte tutuklandı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 26 Şubat 2019 tarihinde narkotik ekibi tarafından Lefkoşa’da Fuar Alanı’nın önünde Kadir Kıvanç’ın tasarrufunda bet kağıdına sarılı 1 gram 433 miligram ağırlığında sentetic cannabinonid bulunarak emare alındığını kaydetti. Sevinç, zanlının tasarrufundaki bet kağıdında zanlı Oğuzhan Çilo’nun parmak izinin bulunduğunu söyledi. Sevinç, 12 Mart’ta zanlının Demirhan bölgesinde aracı içinde zanlı Merve Gülertaş ile birlikte alıkonulduğunu kaydetti. Sevinç, zanlının tasarrufunda içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet elde sarılı tütünle karışık ucu yanık sarma sigara, 6 gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 14 adet tam bir adet yarım uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, zanlı Çilo’nun para cüzdanının içinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 610 TL nakit para ve aracın bagaj kısmında hassa terazi bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Çilo’dan yapılan soruşturmada 20 Şubat’ta meseleyle bağlantılı olarak aranan bir şahıstan Turunçlu kavşağında 30 gram sentetic cannabionid ve 25 adet uyuşturucu hap alıp, 2 bin 250 TL verdiğinin belirlendiğini belirtti. Sevinç, zanlı Merve Gülertaş’ın Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada, yatak odasında bet kağıdına sarılı iki gram hintekeneviri ile iki gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Sevinç, zanlı Merve Gülertaş’ın polise verdiği ifadesinde konu maddeleri zanlı Oğuzhan Çilo’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Tahkikatın yeni başladığını, aranan bir şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu söyleyen Sevinç, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.