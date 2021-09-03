Uyuşturucu satıcısını bulma çalışmaları devam ediyor

Tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna inanılan MDMA türü 111 adet hap bulunan Nijerya uyruklu Elijah Oluwa Tatobi Olajunmok ve Emeka Augustine Ike narkotik polisi tarafından suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 02.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde gıyaplarında görülen duruşmada haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen soruşturmada meseleyle ilgili olduğu belirlenen Utku Altıok isimli şahıs da 02.09.21 tarihinde kendi isteğiyle polise gidip teslim olmasıyla zanlı sayısı üçe yükseldi.

Zanlılar bugün 03.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, alınan bilgi ışığında 01.09.21 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gazimağusa’da sosyal konutlar bölgesindeki bir park alanı içerisinde şüpheli hareketleri nedeniyle tespit edilen zanlı 1’in tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan toplam 100 adet hap ile bir miktar hap parçacıkları, zanlı 2’nin tasarrufunda ise ayni tür uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 11 adet hap bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen zanlı 3 Utku Altıok’un da 02.09.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığına değinen tanık polis, her 3 zanlının mesele ile ilgili birer gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Emarelerin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığına dikkat çeken tanık polis, bir soru üzerine zanlıların uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan hapları bir yere bırakmak üzere birlikte aldıklarına dair zanlı 3’ ün beyanda bulunduğunu söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna vurgu yapan tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)