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Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Rashad Salih Faraj bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:19
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Rashad Salih Faraj bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

SATIŞA HAZIR PAKETLER

Hamitköy’de uyuşturucu satıldığından şüphelenilen ev, Narkotik ekiplerince mahkeme emriyle arandı. 25 Ağustos tarihinde, saat 18.35’te gerçekleştirilen aramada satışa hazır 39 gram Hint keneviri ele geçirilirken, ağzı yanık bir çöp torbası içerisinde 290 gram ağırlığında Hint keneviri bulunarak emare alındı.

NAKİT PARAYA EL KONDU

Emniyet güçleri ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 26 bin 500 TL, 50 Sterlin, 180 Euro ve 100 dolar nakit paraya el koydu. Gönüllü ifadesinde suçunu itiraf eden Rashad Salih Faraj soruşturmanın devamlılığı açısından 2 gün tutukluluğu talep edildi. Mahkeme talebi uygun gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Rashad Salih FarajUyuşturucu
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