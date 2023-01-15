banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıktı
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıktı
Kamacıoğlu: 6 aylık sürede fabrikaların farklı ürüne geçmesi mümkün değil
Kamacıoğlu: 6 aylık sürede fabrikaların...
Motorlu sürücü 2 yayaya çarptı
Motorlu sürücü 2 yayaya çarptı
Apartmanın damından düştü ağır yaralandı
Apartmanın damından düştü ağır yaralandı
Gönyeli'de hırsızlık
Gönyeli'de hırsızlık
banner404

Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıktı

15 Ocak 2023 Pazar 13:47
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıktı

Alsancak’ta şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Khurram Shahzad mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz 14 Ocak 2023 tarihinde saat 14.10 raddelerinde Alsancak’ta sakin zanlı Khurram Shahzad'ın kullanmakta olduğu KE 031 plakalı aracın şüpheli görülüp durdurulması üzerine yapılan aramada , sağ kapı torpidosu içerisinde satışa hazır bir şekilde ayrı ayrı paketlenmiş 14 ayrı beyaz kağıda sarılı yaklaşık 10gr Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının akabinde, ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 348.500 TL, 19.435 Euro, 1935 Stg ve 1090 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borçlarını ödememek için ellerinden geleni yaptılar!
Borçlarını ödememek için ellerinden geleni yaptılar!
Sahtekarlıkla 1500 Euro temin eden zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Sahtekarlıkla 1500 Euro temin eden zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Ani ve gayri tabii ölümlerle ilgili polis açıklaması...
Ani ve gayri tabii ölümlerle ilgili polis açıklaması...
Yoğun yağışa rağmen polisin Trafik denetimleri sürüyor…
Yoğun yağışa rağmen polisin Trafik denetimleri sürüyor…
55 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
55 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Sahtekarlıkla mal temini...
Sahtekarlıkla mal temini...
Lefkoşa’da sahtekarlıkla 1500 Euro temin eden 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da sahtekarlıkla 1500 Euro temin eden 1 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da ve Lefkoşa’da ani ölüm
Gazimağusa’da ve Lefkoşa’da ani ölüm
'Kırık Kalıp' operasyonu
'Kırık Kalıp' operasyonu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim