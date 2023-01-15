Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıktı

Alsancak’ta şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Khurram Shahzad mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz 14 Ocak 2023 tarihinde saat 14.10 raddelerinde Alsancak’ta sakin zanlı Khurram Shahzad'ın kullanmakta olduğu KE 031 plakalı aracın şüpheli görülüp durdurulması üzerine yapılan aramada , sağ kapı torpidosu içerisinde satışa hazır bir şekilde ayrı ayrı paketlenmiş 14 ayrı beyaz kağıda sarılı yaklaşık 10gr Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının akabinde, ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 348.500 TL, 19.435 Euro, 1935 Stg ve 1090 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)