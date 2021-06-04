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Uyuşturucu satıcısı David Phenson Jhon 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı David Phenson Jhon tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 15:06
Uyuşturucu satıcısı David Phenson Jhon 3 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ramadan Karahüseyin, zanlı David Phenson Jhon’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 3.06.2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Lefkoşa'da sakin zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini anlattı. Polis, 03.06.2021 tarihinde 15:45-16:05 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa'da sakin Zanlı David Phenson Jhon ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan baskında zanlının tasarrufunda foil kağıdı parçalarına sarılı 16 paket halinde satışa hazır vaziyetteki yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri pencereden attığını ve emarelerin emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının bahse konu maddeleri, 2 bin 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini aranan 1 kişi olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
David Phenson Jhon
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