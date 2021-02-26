Uyuşturucu satıcısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Zanlı 26.02.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadette uyuşturucu satışı yapılacağına dair alınan bir bilgi üzerine 25.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Turunçlu köyüne gidildiğini belirtti. Turunçlu köy girişinde yol kenarında önceden uyuşturucu madde suçu ile ilgili tutuklanmış olan Emrah Telsiz’ in durmakta olduğunun görülmesi üzerine adı edilenin yanına gidilerek alıkonduğunu ve üzerinin yoklandığını söyleyen tanık polis, giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde naylon parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Tutuklanan zanlının olay yerinde yapılan sorgulanmasında bahse konu uyuşturucu maddeyi birisine vermek için şu anda huzurda bulunmayan ve aranmakta olan zanlı 2 konumundaki Bulut Sarıdoğan tarafından verildiğini söyleyen tanık polis, o esnada Turunçlu istikametinden taraf aracıyla gelmekte olan ve polis aracıyla önünün kesilmesine ve dur ihtarına rağmen durmayıp olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlı 2 konumundaki B.S’nin derdest emri gereği aranmakta olduğunu ve henüz bulunamadığına dikkat çekti.

Ayni gün zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığını, emarelerin bugün itibarıyla incelenmek ve analiz edilmek üzere uzamana gönderildiğine dikkat çeken tanık polis, derdest emri gereği zanlı 2 konumundaki şahsın da aranmakta olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)