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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tekrardan mahkemeye çıkarıldı

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Yener Baba, Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır ve İrem Güneytepe bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Operasyonda ele geçirilen 40 bin euro paranın uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

08 Nisan 2022 Cuma 20:35
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar tekrardan mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Yener Baba, Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır ve İrem Güneytepe bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Operasyonda ele geçirilen 40 bin euro paranın uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna olayla ilgili olguları aktardı.

Mert Gürtuna, bir süre önce Alsancak Çıkarma Plajı civarında para bırakıldığına, paranın bazı şahıslar tarafından oradan alınıp yerine uyuşturucu bırakıldığına, orada uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da fason operasyonu başlattıklarını, pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını söyledi. Mert Gürtuna, Yener Baba isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi. Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, Yener Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA, 11 gram ağırlığında kokain, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22,865 TL, 39,320 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Mert Gürtuna, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen Mehmet Atakan Alır ve İrem Güneytepe’nin Lefkoşa’da tespit edildiğini söyledi. Polis, iki zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını açıkladı. Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu, bu nedenle uyuşturucuyu satıp parasını göndermek üzere anlaşma yaptıklarını söyledi. Polis, uyuşturucu parası olan 38 bin euroyu  teslim almaya gelen güneyde sakin Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun 6 günlük süreyi onayladı.

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