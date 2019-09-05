Uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Edremit’te bir eve düzenlenen baskında birden fazla çeşit uyuşturucu madde ile yüklü miktarda nakit para bulunurken, suçla bağlantılı 5 kişi yakalandı. Operasyonda yakalanan İsrail uyruklu zanlılar Shay Lariah, Baaz Salim Yehezkel, Sharon Cohen, Zalman Roter ve Shmuel Roter bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 04 Ağustos 2019 tarihinde saat 20.00 sıralarında Edremit’de, Shay Lariah, Baaz Salim Yehezkel, Sharon Cohen, Zalman Roter ve Shmuel Roter’in kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 8.1 gram ağırlığında Ketamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal çubuk, yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Evde yapılan aramada 2 bin 700 dolar, 7 bin 50 Euro, 11 bin 800 İsrail parası bulunduğunu da kaydeden polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.