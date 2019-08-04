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Uyuşturucu Narkotik ekiplerine takıldı...

Ülkemize kargo ile gelen uyuşturucunun Gümrük memurları tarafından fark edilmesi üzerine narkotik ekiplerinin takibe aldığı paketi almaya gelen zanlı Mehmet Can Yiğit tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Uyuşturucu Narkotik ekiplerine takıldı...

Ülkemize kargo ile gelen uyuşturucunun Gümrük memurları tarafından fark edilmesi üzerine narkotik ekiplerinin takibe aldığı paketi almaya gelen zanlı Mehmet Can Yiğit tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:50
Uyuşturucu Narkotik ekiplerine takıldı...

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ertuğ Akşahoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Akşahoğlu huzurda bulunan zanlı Mehmet Can Yiğit’in adına 2 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.30 sıralarında bir kargo şirketi aracılığı ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne gönderilen paket içerisinde görevli personel tarafından yapılan kontrolde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve olayın polise bildirildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen narkotik ekiplerinin konu paketi takibe aldığını ve bu takip sırasında paketi almaya gelen zanlı Mehmet Can Yiğit’in suçüstü tespit edilerek yakalandığını belirtti. Polis memuru Ertuğ Akşahoğlu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu emare alınan uyuşturucu maddenin laboratuvar sonuçlarının beklendiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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