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Uyuşturucu meselesinde bir tutuklu daha

Girne’de ele geçirilen 25 gram ağırlığında kokain ile ilgili tutuklanan Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler’in suç ortağı olduğu iddia edilen Altuğ Gürler bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:26
Uyuşturucu meselesinde bir tutuklu daha
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ele geçirilen 25 gram ağırlığında kokain ile ilgili tutuklanan Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler’in suç ortağı olduğu iddia edilen  Altuğ Gürler bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gültuna, Altuğ Gürler’in 01.04.2021 tarihinde, Girne’de, tasarrufunda bir miktar hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı. Polis, zanlının ardından önceki gün, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Yuğucu’nun tutuklandığını, tasarrufunda satışa hazır hale getirilmiş toplam 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, Mustafa Yuğucu’nun ifadesinde uyuşturucu maddelerin Altuğ Gürler’e ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, suçla bağlantılı Aysel Gürler’in de tutuklandığını, zanlı Altuğ Gürler ile eşi Aysel Gürler’in evinde arama yaptıklarını ifade etti. Polis, zanlı Aysel Gürler’in eşinin tutuklanmasının ardından 9 paket kokaini tuvalete atıp yok ettiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, sorgulanan Altuğ Gürler’in ifadesinde 25 gram kokainin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa YuğucuAysel GürlerAltuğ GürlerUyuşturucuKokain
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