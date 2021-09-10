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Uyuşturucu meselesinde Altu Güvenateş suçsuz bulundu

Taşkent- Haspolat yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlı Salih Yorgancı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. İlk etapta tutuklanan ancak bağlantısı görülmeyen ve Altu Güvenateş ise serbest bırakıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 17:41
Uyuşturucu meselesinde Altu Güvenateş suçsuz bulundu

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder, zanlılar Salih Yorgancı’nın “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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olis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne gelen bilgi üzerine 3 Eylül 2021 tarihinde, saat 16.50 raddelerinde Taşkent- Haspolat yolu üzerinde operasyon düzenlendiğini belirterek, operasyon sonucunda NN 191 plakalı aracın tespit edildiğini kaydetti.

Araçta sürücü olarak bulunan zanlı Salih Yorgancı’nın araçtan indiği sırada kaçmaya çalışarak ön cebindeki Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığını dile getiren Özder, yaklaşık 26 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin ve araçta bulunan 1 adet üzerinde kalıntı olduğu düşünülen siyah renk hassas tartının emare olarak alındığını ifade etti.

Özder, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Salih Yorgancı’nın söz konusu maddeleri Telegram isimli elektronik haberleşme uygulaması üzerinden iletişime geçip Lapta’da ikamet eden birisinden aldığının belirlendiğine işaret ederek, zanlı Yorgancı’nın suçlarını itiraf edici nitelikte ifade verdiğini söyledi.

Polis memuru Ozan Özder, zanlı Yorgancı’nın daha önceden benzer suçlardan sabıkası olduğunu ayrıca 2020 yılı içerisinde de yine benzer suçtan teminatı olduğunu belirterek bu bağlamda davasında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altu Güvenateş
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