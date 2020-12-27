Uyuşturucu maddeyi almaya gelen şahıs polise yakaladı

26.12.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Devlet Hastanesi yolu üzerinde bir aydınlatma direği altına bırakılan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığındaki maddeyi almaya gelen Mehmet Kırlar, polis tarafından suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 27.12.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde, 26.12.20 tarihinde alınan bir bilgi üzerine sat 20.30 raddelerinde, Gazimağusa’da İsmen İnönü Bulvarı üzerinde Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan bir aydınlatma direğinin altında, şeffaf naylon poşet içerisinde bulunan yaklaşık 10 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi almaya gelen Mehmet Kırlar ’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının konu yere bir araç içerisinde geldiğini ve çift şeritli yolun solunda duran aracın sol ön yolcu koltuğundan inerek aydınlatma direği altına konan şeffaf naylon poşeti sağ eliyle almak isterken pusu görevinde bulunan polisleri görmesi üzerine kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede polis tarafından yakalanarak tutuklandığını belirten PM Üreten, naylon poşet içerisinde bulunan yaklaşık 10 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konulduğunu söyledi

Zanlının gönüllü ifade verdiğini, olay mahalline bahse konu uyuşturucu maddeyi alması için ismini verdiği bir şahıs ve aracıyla gittiği yönünde beyanı olduğunu belirten PM Üreten, araç plakasından yapılan araştırmada bahse konu aracın zanlının kendisini olay mahalline götüren şahsa ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Araç sürücüsü hakkında derdest emri temin edilerek aranmakta olduğunu, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, emarelerin pazartesi itibarıyla incelenmek ve analiz edilmek için uzmana gönderileceğine dikkat çeken PM Üreten, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)