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Uyuşturucu maddenin kendi kullanımı için olduğu beyanında bulundu

15 Ağustos 2021 Pazar 17:33
Uyuşturucu maddenin kendi kullanımı için olduğu beyanında bulundu

14.08.21 tarihinde Gazimağusa’da tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 48 gr madde bulunan Libya uyruklu Ali Fatih Ahmet Abdullah (E-25) suçüstü hali gereği Gazimağusa Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 15.08.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak polis memuru Osman Üreten’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna dair alınan bir bilgi ışığında 14.08.21 tarihinde saat 20.40 raddelerinde zanlının Gazimağusa’ da sosyal konutlar bölgesinde Uluçam yolu üzerinde yaya olarak yürürken tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

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Zanlının sol elinde tutmakta olduğu şeffaf renk naylon poşet içerisinde yapılan aramada naylon poşete sarılı 2 ayrı yerde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 48 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade veren ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ismini bildiği, soy ismini bilmediği Libya uyruklu erkek bir şahıstan aldığına dair polise gönüllü bir ifade verdiğini değinen tanık polis, bir soru üzerine zanlının uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri kendi içimi için aldığına dair beyanda bulunduğunu aktardı.

Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin henüz analiz ve incelme için uzmana gönderilemediğine, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılamadığına ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, talep edilen süreyi makul bularak zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Fatih Ahmet AbdullahUyuşturucu
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