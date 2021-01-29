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Uyuşturucu madde zanlısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı

29 Ocak 2021 Cuma 17:37
Uyuşturucu madde zanlısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
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 26.01.21 tarihinde Gazimağusa’da kullanımındaki aracında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet yarı içilmiş sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra araç sürücüsü Mehmet Erdem suçüstü hali zanlı tutuklanmış ve 27.01.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 29.01.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar polis memuru Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kavaz yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında 26.01.21 tarihinde zanlıyı bir işletmenin park alanında FL 001 plakalı aracı içerisinde tespit edildiğini söyledi. Zanlı huzurunda araç içerisinde yapılan aramada 3 farklı yerde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde ve paspas üzerinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet tütünle karışık, yarı içilmiş sarma sigara bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirtti

Zanlının polise itiraf niteliğinde bir ifade verdiğin, konu maddeyi ayni gün 300 TL karşılığı bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyleyen PM Kavaz, zanlının tahkikata etki etme kısmının tamamlandığına belirtti.

Zanlıya bugün itibarıyla 3g ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ ettiğini, zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirten PM Kavaz, davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Erdem
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