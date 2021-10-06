Uyuşturucu madde zanlısı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

(06.10.2021 MHA) Tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 150 adet hap bulunan yabancı uyruklu öğrenci Mohammed Lamin 02.10.21 tarihinde tutuklanmış ve 03.10. 21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 06.10.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davası görüşülünceye değin 20 gün süreyle merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Nurettin Enginer olgularla ilgili mahkemeye anımsatma yaptı. Alınan bir bilgi ışığında 02.10.21 tarihinde zanlının Gazimağusa’ da tespit edildiğini belirten tanık polis, yapılan üst aramasında omuz çantası içerisinde naylon poşete sarılı MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 150 adet hap bulunarak emare alındıktan sonra zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgi olarak zanlıya kanunsuz MDMA türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliği edildiğini, zanlının tasarruf suçlamasını kabul ettiğini ancak ithal davasını kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatın tamamlanması nedeniyle öğrenci statüsünde KKTC’ de bulunan zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 20 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)