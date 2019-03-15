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Uyuşturucu madde zanlısı ikisi kadın 3 kişi tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu madde zanlısı ikisi kadın 3 kişi tutuksuz yargılanacak

15 Mart 2019 Cuma 19:26
Uyuşturucu madde zanlısı ikisi kadın 3 kişi tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu madde zanlısı ikisi kadın 3 kişi tutuksuz yargılanacak

12 Mart 2019 tarihinde bir başka uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili yürütülen soruşturmada aynı gün Zanlı B. Ş zanlı  M. Ş ile birlikte sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan sarma sigara içmekte oldukları bir esnada suçüstü tespit edilerek Polis tarafından tutuklanmış, zanlı M.Ş’ nin pantolon arka cebindeki 1 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid maddesi olduğuna inanılan madde de emare olarak alınmıştı.

13 Mart 2019 tarihinde mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı  Ş. A’da Polise celp edilerek tutuklanmıştı. Aynı gün 2 zanlı mahkeme huzuruna çıkarılarak 2 gün Poliste tutuklu kalmaları yönünde emir alınmıştı.

Tahkikat dosyaları tamamlanan her 3 zanlı 15.3.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikat memuru olgularla ilgili mahkemeye bilgi vererek zanlı 1 ve 2 nin  50 şer TL vererek 100 TL ye zanlı 3 den bahse konu uyuşturucu maddeyi içmek maksadıyla bir gram olarak aldıklarını itiraf ettiklerini, zanlı 1 ve 2 ye 1 gr. sentetik cannabinoid maddesini alma ve tasarruf davası okuduğunu, kabul ediyorum cevabı verdiklerini, zanlı 3 de ‘e bir gram uyuşturucu madde verme ve tasarruf etme davası okuduğunu, cevaben kabul etmiyorum ve imzalamıyorum dediğini belirterek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların davaları görüşülünceye kadar KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarını Polise teslim etmelerini, 2000 er TL nakdi teminat yatırmalarını, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 30000 er TL şahsi kefalet imzalamaları ve haftada bir gün Polis karakoluna ispat-ı vücut etmeleri kaydıyla serbest kalmalarını, şartları yerine getirmemeleri halinde 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini emretti. (MHA)

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