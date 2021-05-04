Uyuşturucu madde zanlısı GKRY vatandaşı Rum ve kız arkadaşına 3 gün ek tutukluluk

Alınan bir bilgi ışığında 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta oldukları bir yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunan GKRY vatandaşı Andreas Georgiou (E-24) ve kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Reighn Achilles Kim Grooke suçüstü hali tutuklanmışlar ve çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 04.05.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu önünde tespit edilerek alıkonduklarını, akabinde kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada balkon bölümünde yerde bir poşet içerisinde şeffaf naylon poşet parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polise herhangi bir ifade vermeyen zanlılardan yapılan sözlü soruşturmada, KKTC’ye kaçak yollardan muhaceret işlemi yaptırmadan geçiş yaptıklarına dair beyanda bulunduklarına dikkat çeken tanık polis, bu mesele ile ilgili Gazimağusa polis müdürlüğü adli Şube tarafından işlem yapılmakta olduğunu söyledi.

Temin edilen süre içerisinde incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilen emarelerle ilgili herhangi bir raporun kendilerine ulaşmadığına değinen tanık polis, tahkikatın selameti açısından zanlılara 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)