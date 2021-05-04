banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Basın birilerinin borazanı olduğu müddetçe…
Basın birilerinin borazanı olduğu müddetçe…
53 yılın hesabını versinler
53 yılın hesabını versinler
Türkiye’den KKTC’ye fırsatçı ziyaretleri
Türkiye’den KKTC’ye fırsatçı ziyaretleri
Saldım çayıra mevlam kayıra mı diyeceğiz yoksa…
Saldım çayıra mevlam kayıra mı...
banner376

Uyuşturucu madde zanlısı GKRY vatandaşı Rum ve kız arkadaşına 3 gün ek tutukluluk

04 Mayıs 2021 Salı 19:43
Uyuşturucu madde zanlısı GKRY vatandaşı Rum ve kız arkadaşına 3 gün ek tutukluluk
banner337

Alınan bir bilgi ışığında 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta oldukları bir yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunan GKRY vatandaşı Andreas Georgiou (E-24) ve kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Reighn Achilles Kim Grooke suçüstü hali tutuklanmışlar ve çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 04.05.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 30.04.21 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu önünde tespit edilerek alıkonduklarını, akabinde kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada balkon bölümünde yerde bir poşet içerisinde şeffaf naylon poşet parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polise herhangi bir ifade vermeyen zanlılardan yapılan sözlü soruşturmada, KKTC’ye kaçak yollardan muhaceret işlemi yaptırmadan geçiş yaptıklarına dair beyanda bulunduklarına dikkat çeken tanık polis, bu mesele ile ilgili Gazimağusa polis müdürlüğü adli Şube tarafından işlem yapılmakta olduğunu söyledi.

Temin edilen süre içerisinde incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilen emarelerle ilgili herhangi bir raporun kendilerine ulaşmadığına değinen tanık polis, tahkikatın selameti açısından zanlılara 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Andreas GeorgiouReighn Achilles Kim GrookeUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrak sahtelemekle suçlanan Aysu İnal tutuksuz yargılanacak!
Evrak sahtelemekle suçlanan Aysu İnal tutuksuz yargılanacak!
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Sirkat etmek suretiyle evlerine eşya taşıyan anne oğul tutuklandı
Sirkat etmek suretiyle evlerine eşya taşıyan anne oğul tutuklandı
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Yargıç, gönüllü ifade verip suçunu kabul eden zanlıların teminat talebini kabul etti
Yargıç, gönüllü ifade verip suçunu kabul eden zanlıların teminat talebini kabul etti
Polisten haberler..
Polisten haberler..
YDÜ Bulvarı'ndaki kazanın zanlısı Osama Talab Moh'd İsmail tutuksuz yargılanacak
YDÜ Bulvarı'ndaki kazanın zanlısı Osama Talab Moh'd İsmail tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Cengiz Avcı ve Nuh Erk'e 3'er gün tutukluluk
Cengiz Avcı ve Nuh Erk'e 3'er gün tutukluluk
İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!
İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim