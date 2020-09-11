banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.604
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5626
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Uyuşturucu madde zanlısı 3 kişi davaları görüşülünceye kadar teminata bağlandı

11 Eylül 2020 Cuma 20:48
Uyuşturucu madde zanlısı 3 kişi davaları görüşülünceye kadar teminata bağlandı
banner337
banner351

06.09.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Gazimağusa’ da, birlikte bulundukları ikametgâhta yapılan aramada tasarruflarında 7,5 gr ve 10 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunduran Hamza Mahmood  (E-26) ve Mehrzad Saeidi (K-24) suçüstü hali gereği tutuklanıp emarelere el konuldu.  Sürdürülen soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen Muhammed Abdelle Saeed Abdella (E-24)’ nin ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 ml madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali Muhammed Abdelle Saeed Abdella’da tutuklandı.

Her 3 zanlı 6.9.20 ve 9.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında toplam altışar gün tutukluluk emri temin edilmişti.

banner341
Zanlılar bugün 11.9.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis Devlet kimya laboratuvarına gönderilen emarelerin 8 gr 282 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduklarının belirlendiğini söyledi.

Zanlı 1 ve 2’ye tasarruflarında 8 gr 268 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundurmaktan, zanlı 3’e ise 14 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundurmaktan yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık polis, KKTC’ de öğrenci statüsünde bulunan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC dışına çıkışlarını men ederek zanlı 1 ve 3’ün 7000’er TL, zanlı 2’nin de 5000 TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hamza MahmoodMehrzad SaeidiMuhammed Abdelle Saeed Abdella
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanmıştı
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanmıştı
Liman içerisindeki hurda araçtan yük taşıma aparatı çaldı
Liman içerisindeki hurda araçtan yük taşıma aparatı çaldı
16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandı
16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs suçundan tutuklandı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
Kavga ettiği kız arkadaşının arabasını bilerek ağaca vurdu
Kavga ettiği kız arkadaşının arabasını bilerek ağaca vurdu
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Girne'de bir evin kilidini değiştirip 7 ay orada kalmış
Girne'de bir evin kilidini değiştirip 7 ay orada kalmış
Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!
Şantiyede ölümlü iş kazası, zanlı 200 bin kefaletle serbest!
Hırsızlık zanlısına, 2 ay hükümsüz tutukluluk!
Hırsızlık zanlısına, 2 ay hükümsüz tutukluluk!
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak !
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak !

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim