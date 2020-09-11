Uyuşturucu madde zanlısı 3 kişi davaları görüşülünceye kadar teminata bağlandı

06.09.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Gazimağusa’ da, birlikte bulundukları ikametgâhta yapılan aramada tasarruflarında 7,5 gr ve 10 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunduran Hamza Mahmood (E-26) ve Mehrzad Saeidi (K-24) suçüstü hali gereği tutuklanıp emarelere el konuldu. Sürdürülen soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen Muhammed Abdelle Saeed Abdella (E-24)’ nin ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 ml madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali Muhammed Abdelle Saeed Abdella’da tutuklandı.

Her 3 zanlı 6.9.20 ve 9.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında toplam altışar gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 11.9.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis Devlet kimya laboratuvarına gönderilen emarelerin 8 gr 282 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduklarının belirlendiğini söyledi.

Zanlı 1 ve 2’ye tasarruflarında 8 gr 268 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundurmaktan, zanlı 3’e ise 14 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundurmaktan yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık polis, KKTC’ de öğrenci statüsünde bulunan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC dışına çıkışlarını men ederek zanlı 1 ve 3’ün 7000’er TL, zanlı 2’nin de 5000 TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)