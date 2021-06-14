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Uyuşturucu madde zanlılarından biri serbest diğerleri teminata bağlandı

04.06.21 tarihinde Gazimağusa’da bir sokak üzerinde park halindeki araç içerisinde şüpheli olarak görülen ve araç içerisinde yapılan aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna madde bulunan Hasan Yalınayak, İsmet Yapıcı ve Sadık Can tutuklanarak maddelere emare olarak el konulmuştu.

14 Haziran 2021 Pazartesi 14:55
Uyuşturucu madde zanlılarından biri serbest diğerleri teminata bağlandı
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Zanlılar 05.06.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün, 8.06.21 tarihinde ise altışar gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hüseyin Özdesoy olgulara ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. 9 günlük süre içerisinde zanlı 1’in 2 kez, zanlı 2’nin ise bir kez gönüllü ifade verdiğini, zanlı 3 S.C hakkında ise suça bağlayıcı şahadet tespit edilemediği cihetle serbest kaldığına değinen tanık polis, emarelerle ilgili Devlet kimya laboratuvarından beklenen analiz raporunun ellerine ulaştığını ve emarenin 8 gr 695 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

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Bugün itibarıyla zanlı 1’e 8 gr 695 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf, zanlı 2’ye ise 877 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık polis, yazılı dava tebliğine zanlıların kabul yönünde cevap verdiğini söyledi.

Zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapıldığını ve tahkikatın bundan sonraki safhasına etki etme olasılığı olmadığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışını men ederek zanlı 1’in 5 bin TL, zanlı 2’nin 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. Kıdemli yargıç Güzeler, zanlıların belirtilen şartları yerine getirmemesi halinde getirinceye değin ve her ne şartlarda olursa olsun iki ay’ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde ayrıca emir verdi.(MHA)

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