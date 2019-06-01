banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125
Trafik canavarı bir gencimizi daha hayatdan kopardı
TRAFİĞE BİR CAN DAHA
Takla atan araç tavanı üzerinde durabildi
TAKLA ATARAK DURABİLDİ
Kurşunlar savcıya gözdağı vermek için mi?
KURŞUNLAR SAVCIYA GÖZDAĞI VERMEK İÇİN...
Polisten kaçak avı
POLİSTEN KAÇAK AVI
banner306

Uyuşturucu madde zanlılarına 2 gün tutukluluk

Uyuşturucu madde zanlılarına 2 gün tutukluluk

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:30
Uyuşturucu madde zanlılarına 2 gün tutukluluk

Uyuşturucu madde zanlılarına 2 gün tutukluluk

Gazimağusa Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri aldığı bir ihbar doğrultusunda 31.5.2019 tarihinde saat 1300 sıralarında, Gazimağusa’da, Nijerya uyruklu J.A.L (E-28)’nin  bir üniversiteye ait  kalmakta olduğu yurt odasında arama müzakeresi tahtında arama yaptı. Arama esnasında adı edilenin elbise dolabında kırmızı renk bir kutu içerisinde foil kâğıda sarılı MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet kenarları kırık hap, bir yeleğin iç cebinde üzerinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve içerisinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan ucu yanık 2 sigara izmariti bularak emare olarak aldı. 

banner317

Tutuklanan zanlı Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi 26.5.2019 tarihinde 6 gr olarak İngiltere vatandaşı D. S (E-25) dan, MDMA türü hapı da ismini bilmediği bir şahıstan aldığını itiraf etmesi üzerine D.S 31.5.19 tarihinde tespit edilerek ayni gün arama müzekkeresi tahtında ikametgâhında yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı ve D.S yi de tutukladı.

Her iki zanlı bugün 1.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Hüseyin Özdesoy olayla ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgiler aktardı. Özdesoy şahadetinde zanlıların polise gönüllü ifade verdiklerini, bunun teyit ve tekzibini yapacaklarını, emarelerin tetkik ve analiz için Lefkoşa’ya gönderileceğini aktardıktan sonra tahkikatın salimen sürdürülebilmesi için zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten kaçak avı
Polisten kaçak avı
Yaktığı otlar yangına neden oldu
Yaktığı otlar yangına neden oldu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Bufavento Kalesi yakınlarında yangın!
Bufavento Kalesi yakınlarında yangın!
Zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanına 3 gün ek tutukluluk
Zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanına 3 gün ek tutukluluk
Film gibi operasyon
Film gibi operasyon
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu
Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Eroinle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
Eroinle yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim