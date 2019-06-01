Uyuşturucu madde zanlılarına 2 gün tutukluluk

Gazimağusa Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri aldığı bir ihbar doğrultusunda 31.5.2019 tarihinde saat 1300 sıralarında, Gazimağusa’da, Nijerya uyruklu J.A.L (E-28)’nin bir üniversiteye ait kalmakta olduğu yurt odasında arama müzakeresi tahtında arama yaptı. Arama esnasında adı edilenin elbise dolabında kırmızı renk bir kutu içerisinde foil kâğıda sarılı MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet kenarları kırık hap, bir yeleğin iç cebinde üzerinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve içerisinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan ucu yanık 2 sigara izmariti bularak emare olarak aldı.

Tutuklanan zanlı Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi 26.5.2019 tarihinde 6 gr olarak İngiltere vatandaşı D. S (E-25) dan, MDMA türü hapı da ismini bilmediği bir şahıstan aldığını itiraf etmesi üzerine D.S 31.5.19 tarihinde tespit edilerek ayni gün arama müzekkeresi tahtında ikametgâhında yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı ve D.S yi de tutukladı.

Her iki zanlı bugün 1.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Hüseyin Özdesoy olayla ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgiler aktardı. Özdesoy şahadetinde zanlıların polise gönüllü ifade verdiklerini, bunun teyit ve tekzibini yapacaklarını, emarelerin tetkik ve analiz için Lefkoşa’ya gönderileceğini aktardıktan sonra tahkikatın salimen sürdürülebilmesi için zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)