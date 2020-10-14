Uyuşturucu madde zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

7.10 20 tarihinde Gazimağusa’da bir otel odasında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 20 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Ziya Burçin Erbay suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklanmış ve 8.10.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün, 9.10.20 tarihinde ise 5 gün olmak üzere toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Sürdürülen tahkikatta ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bahse konu uyuşturucu maddeyi 20 gr olarak Gazimağusa sakini Mustafa Kurucu isimli şahıstan aldığını belirtmesi üzerine adı geçen şahıs aranmaya başlanmış ve 11.10.20 tarihinde Yeni Boğaziçi bölgesinde deniz kenarındaki yarım inşaat bir bina içerisinde bulunarak derdest emri gereği tutuklanmıştı. 12.10.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Mustafa Kurucu hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Her iki zanlı bugün 14.10.20 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı ve davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 2 ay süreyi aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Hüseyin Özdesoy, yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgi aktardı. PM Özdesoy zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan 20 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi 2.10.20 tarihinde zanlı 2’den 20 gr olarak aldığına dair itirafta bulunması üzerine zanlı 2 hakkında derdest emri temin edildiğini belirtti.

Zanlı 2’nin 11.10.20 tarihinde Yeni Boğaziçi bölgesinde deniz kıyısında tespit edilerek tutuklandığını söyleyen PM Özdesoy, zanlı 2‘nin suçlamaları kabul etmediğine değindi.

Devlet Kimya Laboratuvarından alınan rapor doğrultusunda emarenin 17 gr 520 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğine dikkat çeken tanık polis, her iki zanlıya işlemiş oldukları suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlı 1’in kabul, zanlı 2’nin ise ret yönünde cevap verdiğini söyledi.

Zanlı 1’in benzeri suçtan birçok sabıkası nedeniyle 28 ay hapis yattığını, 17.6.20 tarihinde ise kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçundan 24.6.20 tarihinde teminata bağlandığını aktaran tanık polis zanlı 1’in son suçunda denetimli serbestlik yasasından faydalandığını ve bunun halen devam etmekte olduğuna vurgu yaptı.

Zanlı 2’nin de benzeri sabıkaları olduğuna dikkat çeken tanık polis 2018 yılındaki uyuşturucu suçlarından dolayı 20 ay hapis yattığını belirtti.

Zanlıların bu gibi suçlardan hapis yatmalarına rağmen uslanmadıklarına ve aynı suçları işlemeye devam ettiklerine vurgu yapan PM Özdesoy serbest kalmaları halinde aynı suçları işlemeye devam etmelerinin aşikâr olduğuna değindikten sonra davaları görüşülünceye değin 3 ayı aşmayan bir süre cezaevine gönderilmelerini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 2 ay olarak sınırladıktan sonra huzurundaki olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)