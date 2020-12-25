Uyuşturucu madde zanlıları yargılanıncaya kadar teminata bağlandı

22.12.20 tarihinde saat 23.30 raddelerinde, tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr ağırlığında madde bulunan Mehmet Miray Emirzadeoğluları polis tarafından tutuklanarak tasarrufundaki uyuşturucu maddeye emare olarak el konulmuştu. Sürdürülen tahkikatta bahse konu maddeleri Hasan Aysal isimli şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine 23.12.20 tarihinde konu şahıs Hisarköy‘de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıktan sonra bahçe evinde ve Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda 17 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı bulanarak emare olarak alınmıştı.

Poliste tutuklu bulunan zanlılar 25.12.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Cüneyt Arkın’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Arkın yemin altında verdiği şahadette, 22.12.20 tarihinde zanlı 1 M.M.E’nin tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sigara ve Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi. Sürdürülen soruşturmada, zanlı 1 bahse konu uyuşturucu maddeleri zanlı 2 Hasan Aysal’dan aldığı yönünde itirafta bulunması üzerine 23.12.20 tarihinde zanlı 2’nin Hisarköy’de bulunarak derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, bahçe evinde yapılan aramada bir çanta içerisinde 14 gr, plastik bir kutu içerisinde 2 gr ve öğütücü içerisinde 1 gr olmak üzere toplam 17 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücünün bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlı 2’nin Lefkoşa Ortaköy’deki evinde yapılan aramada ise kokain kalıntısı ihtiva eden bir adet hassas terazi, 1 adet 10 TL, 1 adet 5 TL’lık banknot, kredi kartı, bir adet cam tabak, bir adet pipet ve 2 adet jilet bulunarak emare alındığını belirten tanık polis zanlı 2Hasan Aysal’ın gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Analiz için Devlet kimya laboratuvarına gönderilen emarelerle ilgili bugün itibarıyla analiz raporunun geldiğine dikkat çeken tanık polis, zanlı 1’in tasarrufunda bulunan ucu yanık sigarada tütünle karışık 49 ml Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu, ikametgâhında bulunan emarenin de 377 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun, zanlı 2’nin tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin 16 gr 790 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğu, ikametgâhında bulunan hassas terazi, 2 adet banknot, kredi kartı, 1 adet cam tabak, 1 adet pipet ve 2 adet jilet üzerinde kokain kırıntısı ihtiva ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Zanlı 1’e bugün itibarıyla 3 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf, zanlı 2’ye Gazimağusa’da 3 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde verme ve tasarruf, zanlı 1’e Lefkoşa’da 28 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve 1 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf, zanlı 2’ye Hisarköy’de tespit edilemeyen miktar uyuşturucu madde ile kokain türü uyuşturucu madde ve hassas terazi tasarruf etme suçlamalarından yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık polis her iki zanlının suçlamalara karşılık kabul ederim yönünde cevap verdiklerini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmadığını belirten PM Arkın, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek zanlı 1’in KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2’nin de KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve her 2 zanlının haftada bir kez polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)