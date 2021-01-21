Uyuşturucu madde zanlıları teminatla serbest kaldı

17.01.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’da devriye gezen bir polis ekibi, Bakanlar kurulu tarafından alınan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden Gökhan Çakır (E-29) ve Berna Lüftioğlu (K-33)’ ün kullanımlarındaki DY 405 plakalı araçta yapılan aramada Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında madde bulunarak emare alınmış, bahse konu şahıslar tutuklanmış ve 18.01.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti

Zanlılar bugün 21.1.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadette, 17.1.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde, Bakanlar kurulu kararı ile alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden zanlı 1 G.Ç yönetimindeki DY 405 plakalı aracı yanında zanlı 2 B.L olduğu halde bir polis ekibi tarafından durdurularak aramaya tabi tutulduğunu, yapılan aramada şoför mahallinde sağ ön kapı cep içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Mahkemeden temin edilen 3 günlük süre içerisinde emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, bu konuda bugün itibarıyla Devlet kimya laboratuvarından emare maddenin sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna dair rapor temin edildiğini belirten Üreten, zanlılara işlemiş oldukları suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlıların ret yönünde cevap verdiklerini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlıların etki etme imkânı olmadığına dikkat çeken PM Üreten, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların davaları görüşüleceği günde hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek üçer bin TL nakdi teminat yatırmaları, zanlı 1’in KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50 bin TL, zanlı 2’nin KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 50 şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. Şartların yerine getirilememesi halinde ve her hâlükârda 2 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde ayrıca karar verildi.(MHA)