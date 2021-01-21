Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de şimdi de ‘genel sekreter’ krizi!
UBP’de şimdi de ‘genel sekreter’...
Pandemi en çok onları vurdu!
Pandemi en çok onları vurdu!
Mutasyon mu biyolojik silah mı?
Mutasyon mu biyolojik silah mı?
Pusula nerede?
Pusula nerede?
banner376
Flaş Haber
Deprem oldu!
Kapat

Uyuşturucu madde zanlıları teminatla serbest kaldı

21 Ocak 2021 Perşembe 16:22
Uyuşturucu madde zanlıları teminatla serbest kaldı
banner337
banner351

17.01.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’da devriye gezen bir polis ekibi, Bakanlar kurulu tarafından alınan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden Gökhan Çakır (E-29) ve Berna Lüftioğlu (K-33)’ ün kullanımlarındaki DY 405 plakalı araçta yapılan aramada Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında madde bulunarak emare alınmış, bahse konu şahıslar tutuklanmış ve 18.01.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti

Zanlılar bugün 21.1.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadette, 17.1.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde, Bakanlar kurulu kararı ile alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden zanlı 1 G.Ç yönetimindeki DY 405 plakalı aracı yanında zanlı 2 B.L olduğu halde bir polis ekibi tarafından durdurularak aramaya tabi tutulduğunu, yapılan aramada şoför mahallinde sağ ön kapı cep içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Mahkemeden temin edilen 3 günlük süre içerisinde emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, bu konuda bugün itibarıyla Devlet kimya laboratuvarından emare maddenin sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna dair rapor temin edildiğini belirten Üreten, zanlılara işlemiş oldukları suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlıların ret yönünde cevap verdiklerini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlıların etki etme imkânı olmadığına dikkat çeken PM Üreten, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların davaları görüşüleceği günde hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek üçer bin TL nakdi teminat yatırmaları, zanlı 1’in KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50 bin TL, zanlı 2’nin KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 50 şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. Şartların yerine getirilememesi halinde ve her hâlükârda 2 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde ayrıca karar verildi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Berna LüftioğluGökhan ÇakırUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzu hırsızları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Kuzu hırsızları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Yakup Çolak çocuk istismarıyla suçlanıyor
Yakup Çolak çocuk istismarıyla suçlanıyor
7 kişi yasağa uymadı
7 kişi yasağa uymadı
İlaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket
İlaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket
Girne'de hırsızlık!
Girne'de hırsızlık!
Hamitköy'de hırsızlık!
Hamitköy'de hırsızlık!
Düzova'da hayvan hırsızlığı
Düzova'da hayvan hırsızlığı
Gemikonağı'nda bıçaklama
Gemikonağı'nda bıçaklama
Gönyeli'de ani ölüm
Gönyeli'de ani ölüm
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim