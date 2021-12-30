Uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı

(30-12-2021...MHA) Alınan bilgi doğrultusunda 26.12.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir dairede yapılan aramada tasarrufunda Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunan A.L (E-23) suçüstü hali gereği tutuklanırken tasarrufunda bulunan maddeye emare olarak el kondu. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen amca oğlu A.L (E-37) da ayni gün tutuklanarak 27.12.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Zanlılar bugün 30.12.21 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 26.12.21 tarihinde zanlı 1’ in kalmakta olduğu ikametgaha gidildiğini, kapının açılmaması üzerine makul güç kullanılarak ikametgaha girildiğini, zanlı 1’ in mutfak balkonunda tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Zanlı 1 huzurunda yapılan aramada mutfak kısmında bir sehpa üzerinde, kavanoz içerisinde 6 gr 343 mg ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde ve tespit edilen bir adet öğütücü içerisinde ayni tür uyuşturucu madde kırıntısı bulunduğunu belirten Kol, suçüstü hali gereği zanlı 1’ in tutuklandığını söyledi.

Ayni gün yapılan soruşturmada bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün Gazimağusa limanına gelen amca oğlu kuzeni zanlı 2 den 10 gr olarak ithal edip tasarrufuna geçirdiği yönünde zanlı 1’in beyanı üzerine 27.12.21 tarihinde zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tanık, ayni gün zanlı 2’nin ikametgahında yapılan aramada, salon odasında bir sehpa üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan alüminyum folyo parçalarının incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Uzman tarafından yapılan analizde zanlı 2’nin tasarrufunda bulunan folyo parçaları üzerinde 37 mg ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde yanında boru şekline getirilmiş folyo üzerinde de ayni tür uyuşturucudan kırıntılar bulunduğunun belirlendiğini söyleyen tanık, zanlı 1’e 10 gr ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi zanlı 2 aracılığı ile TC den KKTC’ ye ithal ve tasarruf, zanlı 2’ye ise 10 gr ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde yanında içmek suretiyle tükettiği 37 mg ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi TC’den KKTC’ye ithal ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliği edildiğini belirtti.

Her iki zanlının davalarına karşılık kabul yönünde cevaplar verdiğine dikkat çeken kol, tahkikatın tamamlandığını belirttikten sonra KKTC’de çalışma izniyle bulunan TC vatandaşı zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 10 biner T.L nakdi teminat yatırmaları, haftada 1 gün polise ispatı vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber 1 şahsın 50 bin T.L değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)