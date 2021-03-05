Uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı

25.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Turunçlu köy girişinde Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gr ağırlığında madde bulunduran Vadili köyü sakini zanlı 1 Emrah Telsiz suçüstü hali gereği tutuklanarak bahse konun maddeye emare olarak el konulmuştu. Sürdürülen tahkikat sonucunda mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen ve derdest emri gereği aranmakta olan zanlı 2 Bulut Sarıdoğan, 03.03.21 tarihinde kendi isteğiyle polise giderek teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Tutukluluk süreleri dolan her iki zanlı bugün 05.03.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle mahkemeye anımsatmada bulundu.

Turunçlu köyü girişinde zanlı 2’nin uyuşturucu madde satışı yapacağına dair alınan bilgi üzerine 25.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Turunçlu köyüne gidildiğini belirten tanık polis, Turunçlu köy girişinde yol kenarında önceden uyuşturucu madde suçu ile ilgili tutuklanmış olan zanlı 1’in durmakta olduğunun görülmesi üzerine adı edilenin yanına gidilerek alıkonduğunu ve üzerinin yoklandığını söyledi. Yapılan üst aramasında zanlı 1’in giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde naylon ve folyoya sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlı 1’in suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Tutuklanan zanlının olay yerinde yapılan sorgulanmasında bahse konu uyuşturucu maddeyi birisine vermek için zanlı 2 tarafından bulunduğu yere bırakıldığını, 750 Euro karşılığı uyuşturucu maddeyi almaya gelecek şahsa vermesinin söylendiğini ve sonrasında zanlı 2’nin kendisini almaya geleceği beyanında bulunduğunu belirten tanık polis, o esnada zanlı 2’ in kullanımındaki araç ile Turunçlu istikametinden taraf gelmekte olduğunun görülmesi üzerine önü kesildiği ancak dur ihtarına rağmen durmayıp kaçtığını ve kayıplara karıştığını söyledi.

Zanlı 2 aleyhine mahkemeden derdest emri temin edildiğini söyleyen tanık polis, 03.03.21 tarihinde zanlı 2’nin kendi isteğiyle polise geldiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’in olayla ilgili polise detaylı ifade verdiğine değinen tanık polis, emarelerle ilgili beklenen uzman raporunun da kendilerine ulaştığını belirtti. Devlet kimya laboratuvarından alınan rapora göre emarenin 28 gr 60 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğine dikkat çeken tanık polis, her iki zanlıya işlemiş oldukları suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlı 1’in kabul etmiyorum, zanlı 2’nin ise kabul etmiyorum alakam yok şeklinde cevap verdiklerini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlıların etki etme olanağı bulunmadığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek zanlı 1’in 7000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2’nin de 20000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 50 şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)