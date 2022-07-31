banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar: "Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz."
Tatar: "Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla...
Basamaklardan düşüp başından yaralandı, hayatını kaybetti
Ölüm sebebi otopsi sonucu belli...
Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 3 tutuklu
Hayvancılık Dairesi Bafra Deresinde görülen balık ölümleri ile ilgili inceleme yaptı
Hayvancılık Dairesi Bafra Deresinde görülen...
Erhürman: “İşverene değil, çalışana sosyal sigorta prim/maaş desteği”
Erhürman: “İşverene değil, çalışana sosyal...
banner404

Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

31 Temmuz 2022 Pazar 11:12
Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de bir evde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G.D.(E-24) ve B.D.’nin (K-21) Girne Karaman’daki evinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış 1 adet sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 20 Stg nakit para bulundu.

Ayrıca aynı evde bulunan M.D.’nin (E-26) üzerinde yapılan aramada ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık elle sarılmış bir adet sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu 3 kişi tutuklandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuyu aranan birinden temin ettiğini itiraf etti
Uyuşturucuyu aranan birinden temin ettiğini itiraf etti
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Dilekkaya’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Dilekkaya’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Falyalı cinayeti: Dava 5 Ağustos'a ertelendi
Falyalı cinayeti: Dava 5 Ağustos'a ertelendi
Silahlı soygunda 3 yeni tutuklu, saldırganı yurt dışına kaçırdılar
Silahlı soygunda 3 yeni tutuklu, saldırganı yurt dışına kaçırdılar
Girne’de silahlı soygun
Girne’de silahlı soygun
Uyuşturucu madde ve izinsiz ikamet zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde ve izinsiz ikamet zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Sirkat zanlısı bakıcı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı
Sirkat zanlısı bakıcı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı
2 grup arasındaki kavgada 2’ si ağır 4 kişi yaralanmıştı
2 grup arasındaki kavgada 2’ si ağır 4 kişi yaralanmıştı
Kayıp 3 kişi aranıyor
Kayıp 3 kişi aranıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim