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Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 4 gün ek tutukluluk

18.8.19 tarihinde tasarruflarında 1,5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulunduran zanlı Osman Akın (E-24) ve Mehmet Ali Yıldırım ( E-26 ) bir polis ekibi tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 4 gün ek tutukluluk

18.8.19 tarihinde tasarruflarında 1,5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulunduran zanlı Osman Akın (E-24) ve Mehmet Ali Yıldırım ( E-26 ) bir polis ekibi tarafından tutuklandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:11
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 4 gün ek tutukluluk

Her iki zanlı 19.8.19 tarihinde çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle ilgili yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yeminli şahadet veren tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlıların birbirleriyle tartıştıklarına dair aldıkları bilgi ışığında 18.8.19 akşamı olay mahalline gittiklerini aktardı. zanlı 1 ve zanlı 2 nin davranışlarından alkollü oldukları kanısına kapıldıkları, ancak yapılan alkol testinden sonuç almayınca uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri nedeniyle sorguya alındıklarını belirtti.

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Zanlıların bulundukları yerde yapılan araştırmada bir kâğıt parçasına sarılı 1,5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunmasıyla zanlıların tutuklandığını aktaran Selvili suçlamaları kabul etmeyen zanlıların telefonlarında yapılan incelemede uyuşturucu madde bağlantısı olan birçok kişiyle görüşme yapıldığını tespit ettiğini belirtti.

Mesele ile ilgili tahkikatın devam etmekte olduğuna değinen Yıldırım kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini, görüntülerden olaya şahit olan bir şahsın tespit ettiğini ve aradığını, parmak izi incelenmesinin de devam ettiğini belirterek zanlılara ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 23.08.2019 00:21
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