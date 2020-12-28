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Uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla aranan kişi de tutuklandı

28 Aralık 2020 Pazartesi 17:06
Uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla aranan kişi de tutuklandı
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DİĞER ARANAN ŞAHIS DA YAKALANDI

26.12.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Devlet Hastanesi yolu üzerinde bir aydınlatma direği altına bırakılan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığındaki maddeyi almaya gelen Mehmet Kırlar, polis tarafından suçüstü hali gereği tutuklanırken zanlıyı oraya aracı ile getiren ve zanlı 1’in yakalanmasıyla olay yerinden kaçan Sudan uyruklu zanlı 2 Mohamed Mahmoud Elmusharaf Mukhtar 27.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı 2 bugün 28.12.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde, 26.12.20 tarihinde alınan bir bilgi üzerine sat 20.30 raddelerinde, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan bir aydınlatma direğinin altında, şeffaf naylon poşet içerisinde bulunan yaklaşık 10 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi almaya gelen zanlı 1 Mehmet Kırlar’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

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Zanlı 1’ in konu yere bir araç içerisinde geldiğini ve çift şeritli yolun solunda duran aracın sol ön yolcu kapısından aşağı inip aydınlatma direği altında buluna naylon poşeti sağ eliyle almak isterken civarda pusu görevinde bulunan polisleri görmesi üzerine kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede polis tarafından yakalanarak alıkonduğunu, belirten PM Üreten, naylon poşet içerisinde bulunan yaklaşık 10 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konulduktan sonra zanlı 1’in tutuklandığını söyledi. Zanlı 1’i olaya mahalline getiren zanlı 2’nin olay yerinden kaçtığını belirten tanık polis, zanlı 2 aleyhine derdest emri temin edildiği ve aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Zanlı 1’in ayni gün gönüllü ifade verdiğini, olay mahalline bahse konu uyuşturucu maddeyi alması için zanlı 2’nin aracı ile birlikte gittiğini itiraf ettiğini ve zanlı 2’nin ismini verdiğini söyleyen PM Üreten zanlı 2’nin 27.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan kontrolde aracın zanlı 2 adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğine dikkat çekti.

Zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasına başlandığını, emarelerin analiz ve incelenmek üzere bugün itibarıyla uzmana gönderildiğini, henüz bu konuda rapor temin edilemediğine dikkat çeken PM Üreten, alınacak ifadeler olduğuna değindikten sonra tahkikatın selameti bakımından zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması için emir verilmesini talep etti. Bir soru üzerine cevap veren tanık polis, zanlı 2’nin herhangi bir ifade vermediğini söyledi.

İddia makamını temsilen konuşan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olarak tutuklanan ve 27.12.20 tarihinde aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı 1 Mehmet Kırlar’ın de bu dosya ile bağlantısı olduğu cihetle tahkikatın bir bütün olarak devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptıktan sonra zanlı 2 için talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladı.

Savcı yardımcısının süre ile ilgili beyanını dikkate alan ve huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet KırlarMohamed Mahmoud Elmusharaf MukhtarUyuşturucu
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