Uyuşturucu madde tasarrufu: 2 tutuklu!

09.12.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da A.A.A.M.(E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

09.12.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da Üç Çakırlar Caddesi üzerinde İ.T. (E-24), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin kendisine yaklaştığını fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere dökerek kaçtığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.