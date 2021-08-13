Uyuşturucu madde tasarruf zanlısı teminata bağlandı

Narkotik polisin düzenlemiş olduğu operasyonda yakalanmamak için kullanımındaki araçla polisin aracına çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak yakalanan ve tasarrufunda Hint keneviri olduğuna inanılan yaklaşık 80 gr madde bulunan Muammer Arı tutuklanmış ve sürdürülen tahkikatta hakkında 7 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 13.08.21 tarihinde uyuşturucu madde tasarruf ve alma suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. 05.08.21 tarihinde zanlının Glapsides plajı park yerinde kullanımındaki araç ile seyir halinde iken tespit edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının yanına gelmekte olan ve durdurmak için önünü kesmeye çalışan polis aracına çarparak uzaklaşmaya çalıştığını ancak yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandığını belirtti.

Zanlının huzurunda kullanmakta olduğu araç ve ikametgahta yapılan aramada tasarrufunda 90 gr 100 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığına dikkat çeken tanık polis, ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 29880 TL, 450 dolar, 55 Euro ve 20 Stg nakit paranın da bulunarak emare alındığına değindi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu ancak zanlının etki etme kısmının tamamlandığına vurgu yapan tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 25 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki şahsın imza edeceği 75 biner TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)