Uyuşturucu madde tasarruf suçlularına 5 gün ek tutukluluk

2 Ekim 2019 tarihinde alınan bir bilgi ışığında, tasarrufunda 1 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunduran Gazimağusa sakini Tugay Çetin narkotik polisinin yapmış olduğu operasyon sonucu tutuklanmıştı.

Zanlı Tugay Çetin aynı gün tutulmakta olduğu Gazimağusa polis müdürlüğünün tuvalet penceresinden kaçmak suretiyle firar etmiş ve aynı akşam yeğeninin evinde uyuşturucu ihtiva eden sigara içmekte olduğu esnada tespit ederek yeniden tutuklanmıştı. Tugay Çetin’in üzerinde yapılan aramada ise gazete kağıdına sarılı 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştı.

Sürdürülen tahkikatta, zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi 100 TL karşılığında Hasan Gökel’ den aldığını belirtmesi üzerine Hasan Gökel’ de polis tarafından tutuklanmıştı Hasan Gökel’ den yapılan tahkikatta zanlı Tugay Çetin’e satmış olduğu uyuşturucu maddeyi İbrahim Turaç’dan tedarik ettiğini itiraf etmesi üzerine İbrahim Turaç bir bet ofisine girmekte olduğu esnada polis tarafından tespit edildi. Polislerin geldiğini gören İbrahim Turaç cebinde muhafaza ettiği yaklaşık 1 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi ağzına atmak istemesi üzerine polis tarafından tutuklanmış ve cebinde muhafaza ettiği 70 TL para da emare olarak alınmıştı.

3.10.19 tarihinde zanlılar çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk temin edilmişti.

Zanlı bugün 4.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memuru Hasan Derman tahkikatın henüz yeni olduğuna ve alınacak ifadeler yanında kamera kayıtlarının inceleneceğine vurgu yaparak tahkikatın salimen sürdürülebilmesi için tutukluluk emrinin uzatılmasını talep etti

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 5 er gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)