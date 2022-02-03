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Uyuşturucu madde kullanımı hız kesmiyor

03 Şubat 2022 Perşembe 16:38
Uyuşturucu madde kullanımı hız kesmiyor

(03-02-2022…MHA) Tasarruflarında toplam 140 gr ağırlığında uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili olarak S.M.K, A.M.A, M.O.N ve K.Ç isimli ikisi kadın 4 kişi 02.02.22 tarihinde tutuklandı.

Zanlılar bugün 03.02.22 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Nurettin Enginer yemin altında verdiği şahadetinde, 02.02.22 tarihinde saat 17.30 raddelerinde daha önceden bir uyuşturucu meselesi yüzünden tutuklanan zanlı 1’in polisi görüp kaçmaya çalışması üzerine kısa sürede alıkonduğunu, yapılan üst aramasında sağ ve sol cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra tutuklandığını söyledi.

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Söylememesine rağmen yapılan soruşturma sonucu zanlı 1’in kalmakta olduğu ikametgahın tespit edilmesiyle konu ikametgaha zanlı 1 ile birlikte gidildiğini, ikametgah içerisinde kız arkadaşı zanlı 2’nin görülmesi üzerine mesele ile ilgili bağlantılı olabileceği gerekçesiyle zanlı 2’nin de tutuklandığını söyleyen tanık, ayni gün sürdürülen soruşturmada zanlı 1’in tutuklanmadan önce tasarrufunda bulundurduğu Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 133 gr ağırlığındaki maddeyi saklaması için Derince’de kalmakta olan zanlı 3’e verdiği yönündeki beyanı üzerine Derince’ye gidildiğini belirtti.

Ayni gün Derince köyüne gidildiği esnada zanlı 3’ün, kullanımındaki EN 565 plakalı aracı ile Derince istikametine seyretmekte olduğunun görülmesiyle önü kesildiğini, zanlı 3’ün polisi görmesiyle aracını geri geri sürüp kaçmaya çalışması neticesi yol kenarındaki bir bahçe duvarına çarpıp yıktıktan sonra bahçe içerisine girdiğini belirten tanık, araç içerisinde bulunan zanlı 4’ün de araç içerisinden çıkarak elinde tutmakta olduğu siyah renk sırt çantasını attığını, el konulan çanta içerisinde yapılan aramada beyaz renk naylon poşetler içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 133 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlı 3 ve zanlı 4’ün de tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlı 3’ün polise gönüllü bir ifade verdiğini, tasarrufunda bulunan konu uyuşturucu maddeyi saklaması maksadıyla ayni gün zanlı 1 tarafından Gülseren Bölgesi’nde bulunan bir spor mağazası yanına bırakıldığını, kendisinin de konu yere giderek uyuşturucu maddeyi aldığı yönünde beyanda bulunduğunu aktaran tanık, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis zanlılar aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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