banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı
Üst Kurul'dan yılbaşı kararı!
Ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
banner404
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla 2 kuzen tutuklandı

27 Aralık 2021 Pazartesi 20:19
Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla 2 kuzen tutuklandı

(27-12-2021...MHA) Alınan bilgi doğrultusunda 26.12.21 tarihinde Gazimağusa’da bir dairede yapılan aramada tasarrufunda Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunan A.L (E-23) suçüstü hali gereği tutuklanırken tasarrufunda bulunan maddeye emare olarak el kondu. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen amca oğlu A.L (E-37) da tutuklandı.

Zanlılar bugün 27.12.21 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Erkan Çelik’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 26.12.21 tarihinde zanlı 1’in kalmakta olduğu ikametgaha gidildiğini, kapının açılmaması üzerine makul güç kullanılarak ikametgaha girildiğini, zanlı 1 in mutfak balkonunda tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

banner341
Zanlı 1 huzurunda yapılan aramada mutfak kısmında bir sehpa üzerinde, kavanoz içerisinde Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan 8 gr madde, uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet el yapımı cam nargile, balkona açılan pencere içerisinde küçük bir kutu içerisinde ayni uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde tespit edilerek emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlı 1’in tutuklandığını söyledi.

Ayni gün yapılan soruşturmada bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün Gazimağusa limanına gelen amca oğlu kuzeni zanlı 2 den 10 gr olarak ithal edip tasarrufuna geçirdiği yönünde zanlı 1’in beyanı üzerine 27.12.21 tarihinde zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tanık, ayni gün zanlı 2’nin de ikametgahında arama yapıldığını, salon odasında bir sehpa üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan alüminyum folyo parçalarının incelenmek üzere emare alındığını belirtti.

Zanlı 2’den yapılan soruşturmada bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 25.12.21 tarihinde Hatay’da zanlı 1’in isteği doğrultusunda Mehmet isimli bir şahıstan telefon şarj cihazı kutusu içerisinde teslim aldığını ve içerisinde ne olduğunu bilmediği yönünde beyanı olduğuna değinen tanık, ikametgahında bulunan materyaller üzerindeki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri de 25.12.21 tarihinde Hatay’da Abdurrahman isimli bir şahıstan alarak ithal edip tasarrufuna geçirdikten sonra 26.12.21 tarihinde gemi ile Gazimağusa limanına geldiği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Her iki zanlının itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiğini, ifadelerin teyit ve tekzibi yapılacak olması yanında emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve rapor beklendiğine dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini yakmakla tehdit etti
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini yakmakla tehdit etti
Serhan Çınar aleyhindeki dava geri çekildi
Serhan Çınar aleyhindeki dava geri çekildi
Trafik teröristi teminatla aramızda olmaya devam edecek
Trafik teröristi teminatla aramızda olmaya devam edecek
Alaköy’de gaz kaçağı alevlenmesinden dolayı patlama meydana geldi
Alaköy’de gaz kaçağı alevlenmesinden dolayı patlama meydana geldi
Alsancak'ta yaralama
Alsancak'ta yaralama
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Tecavüz zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Tecavüz zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Evinde satışa hazır uyuşturucular bulundu
Evinde satışa hazır uyuşturucular bulundu
Mustafa Özgökçen tutuksuz yargılanacak
Mustafa Özgökçen tutuksuz yargılanacak
Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan 8 gün daha tutuklu
Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan 8 gün daha tutuklu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim