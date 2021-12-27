Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla 2 kuzen tutuklandı

(27-12-2021...MHA) Alınan bilgi doğrultusunda 26.12.21 tarihinde Gazimağusa’da bir dairede yapılan aramada tasarrufunda Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunan A.L (E-23) suçüstü hali gereği tutuklanırken tasarrufunda bulunan maddeye emare olarak el kondu. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen amca oğlu A.L (E-37) da tutuklandı.

Zanlılar bugün 27.12.21 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Erkan Çelik’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 26.12.21 tarihinde zanlı 1’in kalmakta olduğu ikametgaha gidildiğini, kapının açılmaması üzerine makul güç kullanılarak ikametgaha girildiğini, zanlı 1 in mutfak balkonunda tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Zanlı 1 huzurunda yapılan aramada mutfak kısmında bir sehpa üzerinde, kavanoz içerisinde Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan 8 gr madde, uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet el yapımı cam nargile, balkona açılan pencere içerisinde küçük bir kutu içerisinde ayni uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde tespit edilerek emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlı 1’in tutuklandığını söyledi.

Ayni gün yapılan soruşturmada bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün Gazimağusa limanına gelen amca oğlu kuzeni zanlı 2 den 10 gr olarak ithal edip tasarrufuna geçirdiği yönünde zanlı 1’in beyanı üzerine 27.12.21 tarihinde zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tanık, ayni gün zanlı 2’nin de ikametgahında arama yapıldığını, salon odasında bir sehpa üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan alüminyum folyo parçalarının incelenmek üzere emare alındığını belirtti.

Zanlı 2’den yapılan soruşturmada bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 25.12.21 tarihinde Hatay’da zanlı 1’in isteği doğrultusunda Mehmet isimli bir şahıstan telefon şarj cihazı kutusu içerisinde teslim aldığını ve içerisinde ne olduğunu bilmediği yönünde beyanı olduğuna değinen tanık, ikametgahında bulunan materyaller üzerindeki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri de 25.12.21 tarihinde Hatay’da Abdurrahman isimli bir şahıstan alarak ithal edip tasarrufuna geçirdikten sonra 26.12.21 tarihinde gemi ile Gazimağusa limanına geldiği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Her iki zanlının itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiğini, ifadelerin teyit ve tekzibi yapılacak olması yanında emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve rapor beklendiğine dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)