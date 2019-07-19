Uyuşturucu madde ile yakalanan üniversite öğrencisi teminatla serbest kaldı

Narkotik şube polislerinin almış olduğu bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa’da bir üniversite kampüsü içerisinde kalmakta olan Endonezya uyruklu Astarı Razak (K-27) tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü madde bulunarak emare olarak alındı. Tutuklanan zanlı 17.7.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Mahir Türe yeminli şahadetinde, 16.7.19 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversitenin kampüsü içerisindeki yurtta kalmakta olan zanlının ikametgâhında yapılan aramada çalışma masası üzerinde kent yazılı sigara paketi içerisinde kâğıda sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bularak emare olarak alındığını, zanlının da tutuklandığını aktardı.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğine değinen Türe zanlının bu aşamada tahkikatına etki etme olanağı bulunmadığından, mahkemenin uygun göreceği teminatla serbest kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasının sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını yasaklayarak 5000 TL nakit yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)