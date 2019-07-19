Uyuşturucu madde ile yakalanan üniversite öğrencisi teminatla serbest kaldı
Narkotik şube polislerinin almış olduğu bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa’da bir üniversite kampüsü içerisinde kalmakta olan Endonezya uyruklu Astarı Razak (K-27) tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü madde bulunarak emare olarak alındı. Tutuklanan zanlı 17.7.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.
Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğine değinen Türe zanlının bu aşamada tahkikatına etki etme olanağı bulunmadığından, mahkemenin uygun göreceği teminatla serbest kalmasını talep etti.
Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasının sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını yasaklayarak 5000 TL nakit yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)