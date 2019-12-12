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Uyuşturucu madde davasında karar

Gazimağusa’ da oturumlarını gerçekleştirmekte olan ağır ceza mahkemesi heyeti bugün 12.12.19 tarihinde huzurunda bulunan 3 dava ile ilgili kararını açıklayarak sanıklarını hapislikle cezalandırdı.

Uyuşturucu madde davasında karar

Gazimağusa’ da oturumlarını gerçekleştirmekte olan ağır ceza mahkemesi heyeti bugün 12.12.19 tarihinde huzurunda bulunan 3 dava ile ilgili kararını açıklayarak sanıklarını hapislikle cezalandırdı.

12 Aralık 2019 Perşembe 21:17
Uyuşturucu madde davasında karar

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti huzurunda bulunan 3 dava ile ilgili kararını saat 15.00 de açıkladı.

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Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundurmaktan aleyhlerinde dosya tanzim edilen Ökkeş Erkan Kurt ve Bedircan Karabıyık hakkındaki kararı ağır ceza mahkemesi başkanı kıdemli yargıç Fatma Şenol okudu. Şenol kararında sanıkların KKTC ile ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını, KKTC’de çalışma izinli olduklarını belirterek bu gibi suçların toplum üzerindeki etkilerinden bahsetti. Endişe verici boyutlara ulaşan uyuşturucu davalarında hapislik cezası dışında bir kararın verilmesi kamu menfaati açısından sakıncalı olmakla beraber mahvedici bir şekilde olmamak kaydıyla bir ceza verilmesi yönünde kanaate varıldığını belirtti. Emare uyuşturucunun cüzi miktarda oluşu, sanıkların suçlarını kabul ederek adalete yardımcı oluşlarını hafifletici neden olarak dikkate aldıktan sonra oy birliğiyle sanık 1 Ökkeş Erkan Kurt’a 6 ay, sanık 2 Bedircan Karabıyık’ a ise 4 ay hapislik cezası takdir ettiklerini belirtti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Ökkeş Erkan KurtBedircan KarabıyıkUyuşturucu
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