Uyuşturucu madde alma ve tasarruf zanlısı teminata bağlandı

9.7.19 tarihinde, Gazimağusa Çanakkale bölgesinde bulunan bir apartmanın 14 numaralı dairesinde kalan İran uyruklu Amiralı Mokhtarimasınaei (E-22) nin ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir gr ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmış, zanlı da tutuklanmıştı.

10.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 2 gün ek tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 12.7.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten Nurettin Enginel zanlı aleyhine tasarrufunda 254 mlgr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulundurması suçundan dosya tanzim edildiğini belirtti.

İran uyruklu zanlının KKTC’de öğrenci statüsünde bulunduğuna vurgu yapan Enginel, tahkikatını tamamladığını belirterek zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki olguları değerlendiren kaza mahkemesi yargıcı Hazan Aksun zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve kimliğini polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat ödemesi, 100.000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)