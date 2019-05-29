Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan ilginç savunma “bana KKTC’de uyuşturucu serbest dediler”

Tasarrufunda 10 gr eroin türü madde ile yakalanan İran uyruklu Z.H.T ( E.48 ) polis tarafından tutuklanarak bugün 29.5.2019 tarihinde uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını yapan Gazimağusa Polis Müdürlüğü narkotik şubede görevli polis memuru Hasan Derman yemin tahtında verdiği şahadette, alınan bilgi doğrultusunda 28.5.19 tarihinde Gazimağusa’da zanlının misafir olarak kaldığı ikametgâhta mahkemeden temin edilen arama müzakeresi tahtında arama yaptığını aktardı. Derman şahadetine devamla, arama sonucunda zanlının kaldığı yatak odasında zanlıya ait Japon Ekspres yazılı valiz içerisinde kahverengi renk ceketin sol iç cebinde LH marka sigara paketi içerisinde tuvalet kâğıdına sarılı şeffaf naylon poşet içerisinde 10 gr. ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunarak zanlıyı tutukladığını belirtti.

Polis memuru Derman, zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini, emare eroin türü uyuşturucu maddeyi 6.5.2019 tarihinde Girne limanından KKTC’ye giriş yaparken beraberinde getirdiğini, gelmeden önce ülkesinde kendisine KKTC’de uyuşturucu kullanımının serbest olduğunu söylenmesi üzerine kendi kullanımı için yanında getirdiğini itiraf ettiğini aktardı.

Mesele ile ilgili alınan emarelerin gerekli analiz ve tetkiklerinin yapılabilmesi yanında alınacak ifadelerin mevcut olduğunu belirten Derman, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)